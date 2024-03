Gute Bilder und gute Geschichten, das will auch Markus Söder. Der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident ist am Samstag zu einem weiß-blauen Staatsbesuch nach China aufgebrochen. Unter anderem besuchte er am Montag neben einer Panda-Aufzuchtstation auch einen Joint-Venture-Partner der Oberpfälzer Max-Bögl-Firmengruppe, die eine neue Magnetschwebebahn, ähnlich dem Transrapid, entwickelt hat.