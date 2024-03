Ein Verletzter bei Brand in Oberbayern

Bei einem Brand in einem Handwerksbetrieb ist im Landkreis Traunstein ein Mensch leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am Montag aus bislang ungeklärter Ursache im Nebengebäude einer Zimmerei in Seeon-Seebruck aus. Dort befand sich eine Hackschnitzel-Heizung. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten verhindern, dass der Brand auf weitere Gebäude übergriff. Der Sachschaden liegt laut Polizei im mittleren sechsstelligen Bereich. Zur Brandursache ermitteln nun Spezialisten der Kripo.

© dpa-infocom, dpa:240325-99-461974/2