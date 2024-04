Mann wird in Nürnberg von U-Bahn erfasst und stirbt

Ein Mann ist an einem Nürnberger U-Bahnhof ins Gleisbett gestürzt und von einer einfahrenden U-Bahn erfasst worden. Der 35-Jährige kam bei dem Unfall ums Leben, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag berichtete.

Demnach verlor der Mann, der sich auf dem Bahnsteig am U-Bahnhof Gemeinschaftshaus befand, am Samstag gegen 7.15 Uhr das Gleichgewicht und stürzte ohne das Zutun Dritter auf die Gleise. Trotz der sofort eingeleiteten Notbremsung konnte die U-Bahn nicht rechtzeitig stoppen und kollidierte mit dem 35-Jährigen. Die herbeigerufenen Rettungskräfte konnten den schwer verletzten Mann bergen und in ein Krankenhaus transportieren, wo er jedoch seinen Verletzungen erlag.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären. Der U-Bahnverkehr wurde während der Untersuchungen vorübergehend eingestellt.

