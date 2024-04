Zwei Ukrainer in Oberbayern getötet: Haftbefehl gegen Russen (57) erlassen

Der 57-Jährige gilt laut Polizei als dringend tatverdächtig am Samstag gegen 17.15 Uhr zwei Männer im Alter von 23 und 36 Jahren auf dem Gelände des Tegelmann-Centers in Murnau-Burggraben getötet zu haben. − Foto: Dominik Bartl/MedienPics.de

Er soll am Samstagnachmittag zwei Männer in Murnau am Staffelsee (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) getötet haben – deshalb wurde am Sonntag Haftbefehl wegen Mordes gegen einen 57-jährigen russischen Staatsangehörigen erlassen.









Er wurde am Sonntag auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft München II der zuständigen Ermittlungsrichterin vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl wegen Mordes. Der Beschuldigte sitzt nun in Untersuchungshaft.



Der 57-Jährige gilt laut Polizei als dringend tatverdächtig, am Samstag gegen 17.15 Uhr zwei Männer im Alter von 23 und 36 Jahren auf dem Gelände des Tegelmann-Centers in Murnau-Burggraben getötet zu haben. Er konnte zunächst flüchten und wurde später in seiner Wohnung festgenommen. Bei den beiden Toten handelt es sich laut Polizei um zwei Ukrainer, die im Landkreis Garmisch-Partenkirchen wohnten. Sie starben an Stichverletzungen - der ältere der beiden direkt am Tatort, der jüngere kurze Zeit später in einem Krankenhaus.





Motiv unklar





Ob sich die drei Männer kannten und ob es einen Streit im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine gab, hatte die Polizei zunächst nicht geklärt. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei schweigen weiterhin zu den Hintergründen, der Tatwaffe und dem Motiv der Tat, die Ermittlungen dauern an. „Sollte sich herausstellen, dass der Hintergrund der Auseinandersetzung der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine war, wäre dies eine Katastrophe für die Region“, erklärte Freie Wähler-Fraktionschef Florian Streibl am Sonntag. „Denn es darf nicht sein, dass dieser Konflikt hier bei uns im Oberland ausgetragen wird.“





− ajk/dpa