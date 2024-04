Ein 79-Jähriger ist in Würzburg von einer Straßenbahn erfasst worden und in der Nacht zum Samstag im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Morgen mit. Der Mann kam nach dem Unfall am Freitagnachmittag mit schweren Verletzungen in eine Klinik. In der Straßenbahn wurde den Angaben zufolge niemand verletzt. Weshalb der Mann von der Tram erfasst wurde, war zunächst unklar. Die Polizei habe die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

