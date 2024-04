Tag der Entscheidung für die noch 12.800 Mitarbeiter deutschlandweit und für die Verkäufer in den beiden Warenhäusern in Regensburg: Am Samstag präsentierte der Insolvenzverwalter die Streichliste. Von den einst 172 Warenhäusern sind es ohnehin nur noch 92, die seit der letzten Schließungswelle übrig sind. 16 weitere sollen nun folgen. Ein Regensburger Standort ist dabei.