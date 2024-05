Mann mit Messer löst Polizeieinsatz aus

Ein 32-Jähriger mit einem Messer hat in Nürnberg einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten mehrere Menschen am Freitagabend den Notruf wegen eines Mannes gewählt, der mit einem Teppichmesser auf einer Grünfläche herumlief. Der 32-Jährige habe demnach das Messer mehreren Passantinnen und Passanten gezeigt, herumgeschrien und einen verwirrten Eindruck gemacht.

Zu einer Bedrohung mit dem Messer kam es laut Polizei offenbar nicht. Der Mann wurde den Angaben zufolge von Einsatzkräften überwältigt, als er auch auf Ansprache und unter Vorhalt der Schusswaffe das Messer nicht weggelegt habe. Der 32-Jährige habe sich vermutlich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden. Er wurde in eine Fachklinik gebracht.

