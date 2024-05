Erneut Gewitter im Freistaat erwartet

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat erneut Gewitter im Freistaat angekündigt. Während es dabei am Sonntag vor allem nördlich der Donau ungemütlich werden kann, soll es zum Start der neuen Woche laut den Meteorologen überwiegend im Süden und Südosten kräftige Gewitter geben.

Den Angaben nach seien am Sonntag im Norden und an den Alpen gebietsweise Gewitter mit Starkregen mit 15 Litern pro Quadratmeter, kleinkörnigem Hagel und kräftige Böen möglich. Auch in der Nacht zum Montag könne es in Franken, der Oberpfalz und in der Donau-Alb regnen, blitzen und donnern.

Der Montag beginnt laut DWD mit Regen im Norden und etwas Sonne im Süden, bevor im weiteren Verlauf überall Schauer und vereinzelte Gewitter auftreten können. Ab dem Nachmittag seien vor allem im Süden und Südosten unwetterartige Gewitter mit Starkregen zwischen 25 und 45 Litern pro Quadratmeter, Hagel und Sturmböen mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde möglich. In der Nacht zum Dienstag sollen kräftige Gewitter von Ober- nach Niederbayern ziehen.

Für Dienstag erwartet der DWD viele Wolken und verbreitet Regen bei Höchstwerten von 12 bis 18 Grad. Am Mittwoch soll es dann hauptsächlich südlich der Donau regnen, in Franken scheine auch länger mal die Sonne.

