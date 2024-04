Mann legt Feuer an zwei Ständen auf dem Viktualienmarkt

Mit einem Feuerzeug soll ein Mann zwei Verkaufsstände auf dem Münchner Viktualienmarkt in Brand gesetzt haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten Passanten am Freitagabend die Feuer bemerkt und deren Ausbreitung bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte mithilfe eines Feuerlöschers verhindert. Ebenso hielten sie einen 48-jährigen Mann fest, der dann von Beamten festgenommen wurde. Ein Ermittlungsrichter erließ am Montag Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen. Er kam anschließend in Haft, wie ein Polizeisprecher bestätigte. Die Polizei prüft zudem einen Zusammenhang zwischen dem Mann und zehn Fällen von brennenden Mülleimern an mehreren Tram-Haltestellen.

An den Marktständen entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro, verletzt wurde niemand.

© dpa-infocom, dpa:240415-99-684532/2