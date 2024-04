E-Biker fahren Fußgänger an und flüchten: Zwei Verletzte

In Nürnberg sind zwei Fußgänger von zwei unbekannten E-Bike-Fahrern angefahren und dadurch verletzt worden. Die beiden Männer im Alter von 23 und 29 Jahren waren am Sonntag zu Fuß unterwegs, als sich zwei Personen auf Pedelecs von hinten näherten und sie von links und rechts überholen wollten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Beim Überholen wurden die Fußgänger erwischt und stürzten.

Der 23-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er in ein Krankenhaus kam. Der 29-Jährige wurde leicht verletzt. Die E-Bike-Fahrer flüchteten anschließend unerkannt. Die Polizei ermittelt.

