Mann läutet an Wohnungstüre und schießt los: 43-Jähriger tot

Mit einer Handfeuerwaffe gab der 37-Jährige den tödlichen Schuss auf den Mann an der Wohnungstüre in Grünburg ab.

Eine Bluttat erschüttert das oberösterreichische Grünburg (Bezirk Kirchdorf). In der Nacht zum Sonntag wurde ein Mann an der Türe seins Hauses erschossen. Der Täter flüchtete, konnte aber in Niederösterreich gestellt werden.









Es klingt wie eine Geschichte aus dem Wilden Westen. Mitten in der Nacht gegen 1 Uhr läutet es an der Wohnungstür eines 43-Jährigen. Dieser öffnet - und wird sofort erschossen. Unmittelbar nach der Schussabgabe aus einer Handfeuerwaffe flüchtet der Täter.



Wie die Landespolizei Oberösterreich in einer Erstmeldung berichtet, konnte der mutmaßliche Täter, ein 37-Jähriger aus Amstetten in Niederösterreich, in seinem Heimatort in den Morgenstunden festgenommen werden. Die Tatwaffe wurde sichergestellt.



Wie die Polizei alarmiert wurde, woher der Hinweis auf den mutmaßlichen Täter stammt und welches Motiv er hatte, wollte die Polizei mit Hinweis auf die laufen Ermittlungen durch das Landeskriminalamt zunächst nicht sagen.