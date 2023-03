Gewinnen Sie vier Nächte im Tiroler Bergrefugium „Kraftalm“

Das Urlaubs-ZuhauseKraftalm befindet sich auf 1355 Metern Höhe und ist mit der Gondelbahn erreichbar. −Fotos: Defrancesco Photography

Mitten drin in der Skiwelt Wilder Kaiser – Brixental und ganz ohne Bergstraßen entspannt mit der Gondelbahn zu erreichen: Das Bergrefugium Kraftalm präsentiert sich auf Tuchfühlung mit der Natur. Die Heimatzeitung verlost vier Übernachtungen für zwei Personen.









Die Kraftalm liegt mitten drin in der Skiwelt Wilder Kaiser – Brixental und ist ganz ohne Bergstraßen entspannt mit der Salvistagondelbahn zu erreichen. Direkt an deren Mittelstation. Und an der Piste der Hohen Salve hinunter nach Söll.



In Zusammenarbeit mit der Kraftalm (www.kraftalm.at) verlost die Heimatzeitung vier Übernachtungen für zwei Personen inklusive Halbpension. Rufen Sie bis Sonntag, 12. März, unter ✆ 0137/822703017 (50 Cent pro Anruf) an und sprechen Sie das Wort Kraftalm sowie Ihre Telefonnummer, Namen und Adresse (schwierige Namen und Adressen bitte buchstabieren) auf unser Tonband.



Das Bergrefugium trägt den Namen ihrer Vorbesitzer vor fünf Generationen und lebt von der Handschrift des jungen Schwesternduos Marion und Evelyn, die aktuell auf 1355 Metern oberhalb vom Tiroler Ferienort Itter den Ton angeben. In Sachen Herzlichkeit und mit vielen ausgefallenen Ideen. Das Tagesprogramm? Skifahren und Snowboarden! Vom Hotel aus liegt nicht nur das Inntal zu Füßen, sondern die ganze SkiWelt Wilder Kaiser– Brixental.

Mit 29 Zimmern mit Traumblick in die Natur, Restaurant und Panorama-Almwellness sucht das Haus seinesgleichen. Und weil sie auf halber Höhe am Berg thront, legt die Kraftalm ihren Gästen im Sommer alle erdenklichen Wander-, Bike- und Bergsportmöglichkeiten direkt zu Füßen.





