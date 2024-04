Mann bei Maibaumwache angezündet: Anklage erhoben

Rund ein Jahr nach dem mutmaßlichen Angriff auf einen Mann bei einer Maibaumwache in Niederbayern hat die Staatsanwaltschaft Deggendorf Anklage erhoben. Zwei Angeschuldigten legt sie schwere Körperverletzung zur Last, fünf weiteren unterlassene Hilfeleistung, wie ein Sprecher am Freitag mitteilte. Das Ermittlungsverfahren sei abgeschlossen. Nun muss das Jugendschöffengericht am Amtsgericht Deggendorf entscheiden, ob es zu einem Prozess kommt.

Die zwei mutmaßlichen Haupttäter sollen den 41-jährigen in Oberpöring (Landkreis Deggendorf) unter dem Biertisch heimlich mit einer leicht entflammbaren Flüssigkeit bespritzt und kurz darauf die sich entwickelnden Dämpfe mit einem Feuerzeug entzündet haben, erläuterte der Behördensprecher. Dabei sei die Kleidung des Geschädigten in Flammen aufgegangen, der Mann habe schwerste Brandverletzungen erlitten.

Die Anklage sei zum Jugendschöffengericht erhoben worden, weil es sich bei den Angeschuldigten um Jugendliche unter 18 Jahren sowie Heranwachsende unter 21 Jahren handele, so der Sprecher. Zuvor hatten mehrere Medien über die Anklage berichtet.

