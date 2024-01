Mann (30) nach Autopanne auf der A3 von anderem Auto erfasst und tödlich verletzt

Ein tödlicher Unfall hat sich am Samstagnachmittag auf der A3 bei Winkelhaid im Nürnberger Land ereignet. Nach einer Autopanne ist ein 30-jähriger Mann von einem anderen Auto erfasst worden und wurde tödlich verletzt. Auch die Frau des Mannes wurde schwer verletzt.









Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilte, musste der 30-jährige BMW-Fahrer wegen einer Panne auf dem Standstreifen zwischen dem Autobahnkreuz Nürnberg und der Anschlussstelle Altdorf in Fahrtrichtung Regensburg anhalten. Daraufhin sei er ausgestiegen. Ein zu diesem Zeitpunkt in Richtung Regensburg fahrender Citroen sei aus noch nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und erfasste den 30-Jährigen.





Mann, Pannenfahrzeug und weiteres Auto erfasst





Im weiteren Verlauf kollidierte der Citroen laut Polizei mit dem Pannenfahrzeug, in dem die Frau des 30-Jährigen saß, und touchierte noch einen mit zwei Personen besetzten VW Golf. „Der 30-jährige Mann wurde durch den Aufprall so schwer verletzt, dass er trotz umgehend eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen durch andere Verkehrsteilnehmer und darauffolgender notärztlichen Versorgung noch an der Unfallstelle verstarb“, teilte die Polizei mit.





Frau schwer verletzt in Klinik geflogen





Seine ebenfalls 30-jährige Frau sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen worden. Der 30-jährige Citroen-Fahrer habe leichte Verletzungen erlitten, die ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt wurden. Die Insassen des VW Golf blieben unverletzt, erlitten jedoch einen Schock.





Autobahn stundenlang gesperrt





Die Autobahn wurde an der Unfallstelle für die Dauer der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen in Fahrtrichtung Regensburg ab dem Autobahnkreuz Nürnberg gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Verkehrspolizei Feucht hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfallgeschehens aufgenommen. Hierzu wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen. Neben den polizeilichen Einsatzkräften waren die umliegenden Feuerwehren, ein Rettungshubschrauber sowie der Krisendienst Mittelfranken zur psychologischen Betreuung der Beteiligten im Einsatz.

− cav