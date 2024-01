Mädchen angefahren: Fahrer soll Unfallflucht begangen haben

Ein Mädchen ist in der Oberpfalz auf dem Schulweg angefahren worden und hat erst Stunden später jemandem von dem Unfall mit Fahrerflucht erzählt. Die 14-Jährige war am Montagmorgen in Neumarkt (Landkreis Neumarkt) unterwegs, als ein Auto sie gerammt habe, teilte die Polizei mit. Der Fahrer habe das Mädchen nach dessen Angaben kurz angesprochen, bevor er vom Unfallort geflohen sei.

Das Mädchen vertraute sich am späteren Vormittag Mitschülern an. Weil sich ihr Gesundheitszustand verschlechterte, verständigten die Mitschüler Lehrkräfte. Das Mädchen wurde mit leichten Verletzungen im Gesicht und am Brustkorb in eine Klinik gebracht. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

