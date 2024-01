Taucher der Feuerwehr haben einen Mann gerettet, der nach dem Schwimmen in einem Münchner See zusammengebrochen war.





Wie die Feuerwehr mitteilte, war der 72 Jahre alte Mann am Montagmorgen an Land nahe dem Riemer See ohnmächtig geworden. Feuerwehrleute, die vor Ort eine Tauchübung absolvierten, begannen umgehend mit der Reanimation.



Nach kurzer Zeit soll der Mann wieder einen Puls gehabt und selbstständig geatmet haben. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.





dpa