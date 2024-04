Lotto-Jackpot macht Glückspilz aus Oberbayern um knapp 1,5 Millionen Euro reicher

Zum dritten Mal in zwei Monaten geht der Lotto-Jackpot im Spiel 77 nach Bayern. Der glückliche Gewinner ist nun um fast 1,5 Millionen Euro reicher.









Wie Lotto Bayern am Donnerstag mitteilte, wurde zwei Ziehungen in Folge die Gewinnklasse 1 der Zusatzlotterie nicht geknackt. Bei der Mittwochsziehung fielen demnach die Zahlen auf eine Losnummer,die einem Spielteilnehmer aus Oberbayern gehörte. Dieser wählte im Zuge von drei Tipps für die Eurojackpot-Ziehung vom Dienstag auch die Zusatzlotterien in einer oberbayerischen Lotto-Annahmestelle.



Den maximal gefüllten Gewinntopf mit 120 Millionen Euro des Eurojackpots erlangte der Teilnehmer laut Lotto-Bayern nicht. Die einzige richtige Losnummer in ganz Deutschland mit der richtigen Zahlenfolge für das Spiel 77 macht den Glückspilz aus Oberbayern aber nun um 1.477.777 Euro reicher.

− nm