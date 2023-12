Literweise Teer ausgelaufen: Autofahrer (48) rammt bei Dorfen Baustellenfahrzeug

Die A94 musste am Montag bei Dorfen (Landkreis Erding) in Richtung Passau wegen eines Unfalls für zwei Stunden gesperrt werden. Ein Autofahrer (48) hatte im Baustellenbereich einen Wagen gerammt – der wiederum einen Anhänger mit Teerpumpe zum Auslaufen brachte. Der Mann wurde dabei schwer verletzt.













Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 48-jährige Rumäne gegen 15 Uhr in Richtung Passau unterwegs. Dabei bemerkte er eine mobile Arbeitsstelle der Isentalautobahn GmbH nicht rechtzeitig und drosselte die Geschwindigkeit kaum. Auch den Sicherungsanhänger auf dem rechten Fahrstreifen hatte er zunächst übersehen, sodass er abrupt auf den Seitenstreifen ausweichen musste.



Weil sich dort zwei Baustellenfahrzeuge – ein VW Golf sowie ein Mercedes Sprinter mit Teerpumpenanhänger – befanden, bremste er ab, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Dem Golf fuhr er frontal auf und schob ihn in den Anhänger mit der verbauten Teerpumpe. Immer noch mit hohem Tempo kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte schließlich in die Mittelleitplanke. Umherfliegende Fahrzeugteile trafen auch den Toyota einer Mühldorferin (57), die aber rechtzeitig bremsen konnte.





Unfallverursacher schwer verletzt





Durch die Zusammenstöße wurde der Mann schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden beträgt insgesamt rund 25.000 Euro, eine Kehrmaschine reinigte die Fahrbahn vom Teer sowie weiteren ausgelaufenen Betriebsstoffen.



Die Fahrbahn wurde in Richtung Passau für etwa zwei Stunden gänzlich gesperrt, der Verkehr über Lengdorf umgeleitet. Der rechte Fahrstreifen blieb für weitere zwei Stunden unbenutzbar. Zwischenzeitlich staute sich der Verkehr auf der A94 acht Kilometer.

