Transporterfahrer übersieht Teer-Baustelle auf A94

Ein Kleintransporterfahrer ist auf der A94 in eine Teer-Baustelle gefahren und schwer verletzt worden. Der Unfall passierte am Montagnachmittag bei Dorfen (Landkreis Erding) in Richtung Passau, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrbahn war danach rund zwei Stunden komplett gesperrt, der rechte Fahrstreifen blieb weitere zwei Stunden unbenutzbar. Es bildete sich ein acht Kilometer langer Stau, wie es hieß.

Der 48 Jahre alte Fahrer sei zu schnell an eine mobile Arbeitsstelle der Isentalautobahn GmbH herangefahren. Er habe den Sicherungsanhänger auf dem rechten Fahrstreifen übersehen, der als Absperrung diente - und sei schließlich auf den rechten Seitenstreifen ausgewichen. Dort befanden sich ein Auto sowie ein Transporter mit Teerpumpenanhänger.

Trotz Vollbremsung sei der Kleintransporter auf das Auto aufgefahren und habe dieses in den Anhänger mit Teerpumpe geschoben. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde der Pkw einer 57-Jährigen getroffen und beschädigt. Eine Kollision konnte die Frau per Gefahrenbremsung verhindern, wie es hieß. Die Fahrbahn musste dann vom Teer sowie ausgelaufenen Betriebsstoffen gereinigt werden. Der 48-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:231218-99-343649/2