Leitpfosten auf Gleisen überfahren: Notbremsung

Ein Lokführer hat im niederbayerischen Landkreis Kelheim mehrere Straßen-Begrenzungspfosten überfahren, die Unbekannte mutmaßlich auf die Schienen gelegt hatten. Nach Angaben der Bundespolizei vom Donnerstag leitete der Mann auf Höhe des Bahnhofes Abensberg eine Notbremsung ein. Bei dem Vorfall am späten Dienstagabend seien keine Fahrgäste verletzt worden. Auch an der Lok sei kein Schaden entstanden. Die Beamten ermitteln nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und suchen nach möglichen Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:240502-99-887704/2