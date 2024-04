Lastwagenfahrer versucht vier Stunden in Sackgasse zu wenden

Ein 48-Jähriger ist in Bad Kissingen mit seinem Lastwagen in eine Sackgasse geraten und hat vier Stunden lang versucht zu wenden. Dabei verursachte er einen Sachschaden von rund 1500 Euro, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mann war am Montag einem Navigationssystem in die Straße gefolgt und konnte dort mit seinem rund 18 Meter langem Gefährt nicht mehr wenden, so ein Polizeisprecher am Dienstag. Über vier Stunden versuchte der Fahrer, auch mithilfe von Passanten, zentimetergenau zu rangieren.

Dabei blieb er den Angaben zufolge an einer Laterne hängen. Schließlich versuchte er in einer Einfahrt zu wenden, was ihm zunächst gelang. Da die Einfahrt aber auch ein Gefälle hatte, fuhr sich der Lastwagen dort fest. Erst der Hausmeister konnte ihn befreien, indem er kurzerhand ein Geländer absägte. Die in der Zwischenzeit gerufene Polizei eskortiere den Mann in seinem Lastwagen bis nach Nüdlingen, so der Sprecher weiter.

