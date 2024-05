Lastwagen mit Bierleergut kippt um: 120.000 Euro Schaden

Ein mit Bierleergut beladener Lastwagen ist in Oberfranken umgekippt und auf der Gegenspur liegen geblieben. Die am Montag entstandene Schadenssumme wurde auf etwa 120.000 Euro geschätzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 35-jährige Fahrer wurde demnach leicht verletzt.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte sich die Ladung in den Kurven einer Baustelle auf der Bundesstraße 505 bei Strullendorf (Landkreis Bamberg) aufgeschaukelt und zum Umkippen des Lastwagens geführt. Die Polizei ermittelt weiter zur Unfallursache und hat ein Bußgeldverfahren gegen den Fahrer aufgenommen. Ein weiterer Lastwagenfahrer musste laut Polizei ein Bußgeld von 230 Euro zahlen, weil er mit dem Handy Aufnahmen der Unfallstelle machte. Die B505 war wegen der Bergungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:240507-99-947324/2