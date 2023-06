Kurioser Vorfall am Flughafen München: Nackte Passagierin (27) beißt Polizisten

Flughafen München: An Bord einer Lufthansa-Maschine hat sich am Freitag eine Frau nackt ausgezogen. −Symbolbild: Peer Grimm/dpa

Nackt im Flieger: Eine 27-jährige Bulgarin hat sich an Bord einer Lufthansa-Maschine, der vom Flughafen München nach Sofia abheben wollte, herumschreiend ausgezogen. Einen Polizisten biss sie in den Arm.









Noch vor dem Start kam es am Freitag in einer Lufthansa-Maschine zu einem Zwischenfall, den die Passagier wohl nicht so schnell vergessen werden: Gegen 17.45 Uhr ließ die Frau an Bord der LH1704 alle Hüllen fallen und begann laut herumzuschreien. Die Passagierin sollte vom Flug ausgeschlossen werden. Wie die Bundespolizei mitteilte, gestaltete sich das jedoch schwierig.



Mehrere Polizisten versuchten, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Die Frau ließ sich nicht beruhigen. Auch gutes Zureden durch Polizistinnen hatte keinen Erfolg: Die 27-Jährige wollte sich nicht anziehen. Ein Beamter versuchte, der nackten Bulgarin eine Decke umzulegen.





Vorfall am Flughafen München: Nackte Passagierin beißt Polizisten





Es blieb beim Versuch. Die Frau biss den Polizisten unvermittelt in den linken Unterarm. Er wandte laut Bundespolizei „unmittelbaren Zwang“ an, um den Biss zu lösen und sich zu schützen. Der Beamte musste von einem Arzt behandelt werden. Seinen Dienst konnte er nicht fortsetzen.



Mehrere Einsatzkräfte schafften es schließlich, die 27-Jährige aus dem Flugzeug zu schaffen. Die Bulgarin wurde in das Bezirkskrankenhaus Taufkirchen eingeliefert. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs und Körperverletzung. Das Flugzeug hob mit dreieinhalbstündiger Verspätung Richtung Sofia ab.

