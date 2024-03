Kulinarisches Kräftemessen im TV: Sternekoch Anton Schmaus trifft um 20.15 Uhr auf Tim Mälzer

Der eine ist hochdekorierter Sternekoch in Regensburg, der andere gilt als Urgewalt am Küchenherd: Am Sonntag ab 20.15 Uhr kommt es im TV-Sender Vox bei „Kitchen Impossible“ zum kulinarischen Kräftemessen zwischen Anton Schmaus und Tim Mälzer. Wer die Nase vorne behält, steht am Ende des Abends fest.



Die Welten von Mälzer und Schmaus haben sich in der Vergangenheit schon mehrfach gekreuzt, zum TV-Kochduell kommt es aber zum ersten Mal. Mälzer schickte den aus dem niederbayerischen Viechtach stammenden Schmaus zu zwei Challenges auf die griechische Insel Kefalonia und ins kenianische Nairobi. Er selbst musste sich im belgischen Brügge und im schwedischen Östersund beweisen.



