Kripo ermittelt wegen Brandstiftung in Kirche am Ammersee

In einer Kirche in Utting am Ammersee (Landkreis Landsberg am Lech) ist nach Erkenntnissen der Polizei Feuer gelegt worden. Am Dienstagabend bemerkte der Mesner der katholischen Kirche Mariä Heimsuchung, dass der Vorraum verraucht war. Ein noch unbekannter Täter habe offensichtlich mithilfe eines Brandbeschleunigers versucht, Feuer zu legen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Mesner habe den Brand rasch löschen können, deshalb sei auch nur ein geringer Sachschaden im zweistelligen Bereich entstanden.

Kurz zuvor sollen Zeugen einen Mann gesehen haben, der die Kirche verlassen hatte. Die Kripo sucht nun nach weiteren Zeugen und ermittelt wegen des Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung.

Die Kirche hat nach Angaben der Pfarrei einen romanischen Vorgängerbau, wesentliche Teile des Gotteshauses stammen aus den Jahren 1773 und 1774.

