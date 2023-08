Klimaaktivisten der Letzten Generation blockieren wichtige Regensburger Kreuzungen

Klimaaktivisten der Letzten Generation blockieren eine große Kreuzung in der Nähe des Hauptbahnhofs und der Regensburg Arcaden. −Foto: Hell

In Regensburg haben Klimaaktivisten der Letzten Generation ihre Ankündigung in die Tat umgesetzt und mehrere Kreuzungen blockiert. Im Stadtgebiet kommt es am Montagmorgen zu Behinderungen.













An der Kreuzung der Furtmayrstraße und der Galgenbergstraße haben Klimaaktivisten gegen 8.30 Uhr damit begonnen, den Verkehr zu blockieren. Polizeibeamte sind bereits vor Ort.



Die Letzte Generation teilt mit, dass derzeit sieben verschiedene Blockaden im Stadtgebiet stattfinden. Eigenen Angaben zufolge blockierten Mitglieder unter anderem die B15 und die Frankenstraße. Auf Nachfrage bei der Polizei war die Rede von sechs verschiedenen Blockaden.



Betroffen seien demnach in Bahnhofsnähe die Friedenstraße und die Furtmayrstraße. Im östlichen Stadtbereich seien Polizisten bei Blockaden an der Kreuzung Bajuwarenstraße/Landshuter Straße und Weißenburgstraße/Adolf-Schmetzer-Straße im Einsatz. Nördlich der Donau würden die Kreuzungen Frankenstraße/Steinweg und Brennesstraße/Isarstraße blockiert werden. Keiner dieser Einsätze sei gegen 9.15 Uhr bereits abgeschlossen gewesen.



Unbestätigten Informationen zufolge sollen zwei Aktivisten in Gewahrsam genommen worden sein. Dies konnte die Polizei bislang nicht bestätigen.



Laut den Angaben der Letzten Generation sollen die Blockaden in Regensburg „einen Vorgeschmack darauf geben“, was München ab Donnerstag erwarte. Auch für die Landeshauptstadt hat die Gruppe Proteste angekündigt.

− ph/lha

Weitere Informationen in Kürze.