Kimmich-Tor beschert FC Bayern nächsten Zahltag

Die Geldquelle Champions League sprudelt beim FC Bayern auch in dieser Saison. Durch den Erfolg gegen Arsenal erhöhen sich alleine die Prämien auf fast 100 Millionen Euro.

Joshua Kimmich hat dem FC Bayern München durch sein Kopfballtor gegen den FC Arsenal einen weiteren großen Zahltag in der Champions League beschert. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) honoriert den Halbfinaleinzug am Mittwochabend durch das 1:0 gegen die Londoner mit 12,5 Millionen Euro Prämie. Der Titelgewinn am 1. Juni im Londoner Wembleystadion würde sogar mit 20 Millionen Euro belohnt. Der unterlegene Finalist kann sich finanziell mit 15,5 Millionen Euro trösten.

Die Champions-League-Prämien des FC Bayern in der laufenden Saison haben sich nun auf insgesamt 97,52 Millionen Euro erhöht. Dazu kommen noch die Zuschauereinnahmen aus nun sechs Heimspielen sowie die Gelder aus dem Marktpool, die zusammengerechnet mehr als 30 Millionen Euro betragen sollten. Die Champions-League-Einnahmen des Bundesliga-Krösus belaufen sich damit auch in dieser Spielzwei wieder auf deutlich mehr als 100 Millionen Euro.

© dpa-infocom, dpa:240418-99-718536/2