Kiloweise Drogen in Regensburg entdeckt: Trio in U-Haft

Bei Durchsuchungen in Regensburg haben Polizisten insgesamt rund 24 Kilogramm verschiedener Drogen entdeckt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden im Zusammenhang mit der Aktion drei Männer im Alter zwischen 31 und 34 Jahren festgenommen. Das Trio sitze inzwischen wegen des Verdachts auf Drogenhandel in verschiedenen Gefängnissen in Untersuchungshaft. Die drei Männer sollen über mehrere Jahre mit dem Verkauf von Betäubungsmitteln Geld verdient haben.

Den Angaben zufolge entdeckten die Ermittler bei der Durchsuchung von 11 Objekten unter anderem rund 16 Kilogramm Amphetamin, etwa 2 Kilogramm Kokain, mehr als 6 Kilo Marihuana und etwa ein halbes Kilogramm Crystal Meth.

Rund sechs Kilo einer weiteren Substanz müssten noch genauer untersucht werden, möglicherweise handle es sich um Streckmittel für die Drogen. Bei der Aktion hätten die Ermittler zudem unter anderem Bargeld in fünfstelliger Höhe, einen Teleskopschlagstock und mehrere Mobiltelefone sichergestellt. Die Ermittlungen in dem Fall dauerten am Montag an.

© dpa-infocom, dpa:240311-99-302435/2