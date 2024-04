„Keine Waffen“ bei Schlechtwetter: Zverev in München raus

Tennis-Ass Zverev erlebt in München die nächste Enttäuschung. Nach dem frühen Aus gegen die 106 der Welt findet der Olympiasieger einen meteorologischen Grund für die Niederlage.

Alexander Zverev schimpfte vor sich hin, blaffte den Schiedsrichter an und war kurz davor, seinen Schläger auf dem Aschenbelag zu zertrümmern. Deutschlands bester Tennisprofi ist im regnerischen München schon im Viertelfinale ausgeschieden und hat bei den BMW Open damit auch in diesem Jahr enttäuscht. Beim 4:6, 4:6 gegen Cristian Garin kämpfte der Olympiasieger nicht nur vergeblich gegen den chilenischen Kontrahenten, sondern auch den Dauernieselregen: Zverev verlor am Freitag auf dem feuchten Sandbelag immer wieder die Standfestigkeit, dann seine Ruhe und schließlich nach genau zwei Stunden Spielzeit das Match.

„Bei so einem Wetter ist es für mich unmöglich, zu gewinnen“, sagte Zverev danach. Er erklärte, dass ihm seine eigentlichen Stärken - etwa der Aufschlag oder die Rückhand - von Regen und Kälte weggenommen würden. „Ich habe alles versucht und viele Dinge probiert. Aber bei solchen Bedingungen habe ich keine Waffen, mit denen ich hier gewinnen kann.“

Dritte Enttäuschung in Serie

Anders als während der Partie wirkte Zverev etwas später schon wieder gefasst. Auch sein Betreuerteam um Vater und Coach Alexander senior habe ihm bestätigt, dass er quasi aussichtslos war. „Ich habe für meine Verhältnisse gut gespielt“, meinte er sogar und zollte Garin Respekt: „Er hat verdient gewonnen.“

Die Einstimmung auf seinen 27. Geburtstag am Samstag hatte sich der Deutsche freilich ganz anders vorgestellt. Eigentlich wollte er sich in München revanchieren für die enttäuschenden Auftaktpleiten 2022 und 2023 und auch für die Viertelfinal-Niederlage 2019 just gegen Garin - doch auch diesmal war der Südamerikaner besser.

Zverev muss weiter auf seinen dritten Erfolg in München nach 2017 und 2018 warten. Ein kleiner Trost für die Zverev-Fans in Bayern: Er hatte schon vor Turnierbeginn versprochen, auch künftig jedes Jahr zu den BMW Open zu kommen. Er hofft dann natürlich auf besseres Wetter und mittelfristig darauf, dass sie am Aumeisterweg im Zuge der Beförderung zu einem 500er-Turnier einen Platz mit Dach bauen.

Schimpfender Zverev will Unterbrechung

Wie schon die ganze Woche blies der Wind den Regen über die Anlage im Münchner Norden - und der gebürtige Hamburger tat sich schwer gegen die Nummer 106 der Welt: Man hörte Zverev immer wieder schimpfen. Der Chilene hatte in der ersten Runde Zverevs Davis-Cup-Kollegen Dominik Koepfer geschlagen. Gegen die Nummer eins der Setzliste war Garin permanent mit entnervenden Stoppbällen auf dem feuchten Untergrund erfolgreich.

Im zweiten Durchgang kam es dann zu hitzigen Diskussionen Zverevs mit dem Schiedsrichter und dem ATP-Supervisor, weil diese zum Leidwesen des Deutschen das Spiel trotz des Regens nicht unterbrachen. „Es regnet ununterbrochen seit dreieinhalb Stunden. Ich rutsche hier hin und her. Wann tust du endlich was?“, sagte er dem Referee in einer Pause. Nach genau 2:00 Stunden stand seine Niederlage fest.

Garin trifft im Halbfinale auf Taylor Fritz. Der an Nummer drei gesetzte Amerikaner hatte sein Viertelfinale mit 4:6, 6:3, 7:6 (7:1) gegen den Briten Jack Draper gewonnen.

© dpa-infocom, dpa:240419-99-736247/4