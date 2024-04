Keine Hinweise auf Verbrechen nach Obduktion von toter Frau

Tote Frau in einem Bachbett entdeckt - Der abgesperrte Fundort einer Toten im Werbach in Iphofen. - Foto: Heiko Becker/dpa

Nach der Obduktion einer in einem Bachbett gefundenen toten Frau sehen Ermittler weiter keine Hinweise auf ein Verbrechen. Ob die Frau in Unterfranken durch einen Unfall oder einen medizinischen Notfall zu Tode kam, sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Zu Details des Obduktionsergebnisses wollte er sich nicht äußern.

Die 47-Jährige aus der Region war am Montag in Iphofen (Landkreis Kitzingen) in einem Bachbett gefunden worden. Die Umstände ihres Todes waren zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:240424-99-791390/2