Kassel Huskies wechseln während Finalserie Trainerteam

In der DEL2 geht es gerade um den Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse. Die Kassel Huskies hält das nicht davon ab, während der Finalserie den Trainer zu wechseln.

Die Kassel Huskies haben während der Finalserie in der DEL2 das Trainerteam ausgetauscht. Der Club sah sich „aufgrund der aktuellen Situation“ gezwungen, Cheftrainer Bill Stewart sowie Co-Trainer Hugo Boisvert mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben zu entbinden, wie es am Montagmorgen hieß. Interimsweise übernehmen Vereins-Urgestein Sven Valenti, der von Ex-Profi Daniel Kreutzer unterstützt wird. Die Huskies liegen in der Finalserie im Modus Best-of-seven mit 2:3 gegen die Eisbären Regensburg zurück und müssen nun zweimal in Serie gewinnen, um noch aufzusteigen.

Huskies-Inhaber Paul Sinizin sagte zur Begründung: „Diese Entscheidung kommt sicherlich überraschend, jedoch trage ich hierfür die volle Verantwortung. Mir geht es ausschließlich um die Kassel Huskies, deren Werte und den Kasseler Weg. In den vergangenen Tagen wurde sich von unserer Club-Identität entfernt. Ich sehe mich in der Verantwortung, diese Tendenzen sofort zu stoppen und somit die Organisation zu schützen.“

Kreutzers Bruder Christof hatte in der abgelaufenen Saison in der höchsten Spielklasse Deutschlands die Augsburger Panther betreut und den letzten Tabellenplatz belegt. Vom Ausgang der Finalserie hängt nun auch ab, ob Augsburg kommende Saison erstklassig spielt. Gewinnen die Huskies, steigen die Panther ab. Bei einem Seriensieg von Regensburg würde Augsburg in der DEL bleiben, weil Regensburg die wirtschaftlichen Voraussetzungen für einen Aufstieg nicht erfüllt.

