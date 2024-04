Kameraausrüstung im Wert von 25.000 Euro gestohlen

Zwei Unbekannte haben einem Fotografen am Münchner Hauptbahnhof Ausrüstung im Wert von rund 25.000 Euro gestohlen. Der Kamerakoffer sei zwar dank GPS-Ortung wenige Haltestellen später aufgefunden worden, sei aber leer gewesen, teilte eine Sprecherin der Bundespolizei am Dienstag mit. Ein Mann hatte den 30-Jährigen am Montagabend in ein Gespräch am Bahnhof verwickelt, während ein Zweiter unbemerkt den Koffer stahl. Danach bot der Mann dem Fotografen noch seine Hilfe bei der Suche an, bevor er sich davonstahl.

