Kabinett will mehr Kongresse nach Bayern locken

Staatskanzlei Bayern - Die bayerische Staatskanzlei spiegelt sich in einer Pfütze. - Foto: Peter Kneffel/dpa

Die Staatsregierung würde neben Urlaubs- gern auch noch mehr Geschäftsreisende nach Bayern locken. Helfen soll dabei eine neue finanzielle Förderung von Kongressen, auf die sich das Kabinett am Dienstag verständigte. Insgesamt wolle man in den kommenden fünf Jahren bis zu 25 Millionen Euro zur Verfügung stellen, hieß es in einer Mitteilung. Gefördert werden sollen „geschlossene Fachveranstaltungen“ mit mindestens 300 Teilnehmern und einer Dauer von mindestens zwei Tagen. Denn: Tagungs- und Kongressreisende leisteten einen großen Beitrag zur touristischen Wertschöpfung vor Ort.

