Ein 58-Jähriger ist in Farchant im Landkreis Garmisch-Partenkirchen mit seinem Rollstuhl in einen Fluss gerutscht. Der Mann kam mit einer leichten Unterkühlung in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach wollte der 58-Jähriger am Montag eine schmale Brücke überqueren und rutschte dabei in einen Seitenarm der Loisach. Sein Begleiter hielt ihn fest, bis Wasserwacht und Feuerwehr ihn schließlich befreien konnten.

