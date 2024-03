Junge fällt vier Meter tiefen Schacht hinunter und überlebt

Ein Siebenjähriger ist an einem Mehrfamilienhaus in Amberg einen vier Meter tiefen Schacht hinuntergestürzt und hat überlebt. Vermutlich hatte ein Bewohner das Schachtgitter zuvor herausgeholt, einen Schlauch hineingelegt und die Abdeckung nur provisorisch wieder platziert, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Bub habe am Sonntag mit einem Freund in der Nähe gespielt. Die Mutter des Freundes habe die beiden Kinder auf die Gefahr hingewiesen. Dennoch sei der Siebenjährige auf das Gitter getreten und daraufhin den Schacht hinuntergefallen. Die Feuerwehr barg den Jungen. Er kam mit einer Platzwunde am Kopf in eine Klinik, wo er vorsorglich über Nacht blieb. Weitere Details waren nicht bekannt.

