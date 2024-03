Janker künftig Technischer Direktor beim FC Augsburg

Der FC Augsburg passt seine Struktur an. Ex-Profi Janker nimmt eine wichtige Rolle ein. Ein früherer Hertha-Scout ist neu dabei.

Der ehemalige Profi Christoph Janker wird Technischer Leiter beim Fußball-Bundesligisten FC Augsburg. Der 39-Jährige, der nach seiner Zeit als aktiver Spieler seit Februar 2020 beim FCA im sportlichen Management beheimatet ist und bisher Leiter Lizenzmannschaft war, verantwortet nun die Bereiche Scouting und Datenanalyse. Janker unterschrieb einen neuen Vertrag bis 30. Juni 2027.

Als Gesamtverantwortlicher im Bereich Scouting erhält Janker personelle Unterstützung. Babacar Wane kommt als neuer Chefscout. Der 59-Jährige war bis März 2023 in dieser Position bei Hertha BSC tätig. Zuvor arbeitete er als Scout bei Eintracht Frankfurt sowie über neun Jahre in der Scouting-Abteilung des SC Freiburg, darunter drei Jahre in leitender Funktion.

Die personellen Anpassungen finden im Rahmen der neuen Organisationsstruktur statt. „Mit unserer Ende 2022 eingeleiteten Strukturweiterentwicklung im gesamten Club sind wir auf einem sehr guten Weg, uns für die Zukunft bestmöglich aufzustellen. Nach einem Dreivierteljahr in der neuen Struktur im Bereich Sport haben wir uns gemeinsam unter Federführung von Marinko Jurendic alle Prozesse angeschaut, diese optimiert und eine für uns passende Struktur in die Umsetzung gebracht“, sagte Geschäftsführer Michael Ströll laut Mitteilung vom Freitag.

Man wolle die vom Verein angestoßene Strukturentwicklung stetig optimieren, sagte Jurendic. „Christoph Janker wird mit dem neuen Verantwortungsbereich als Technischer Leiter strategische Arbeitsfelder bearbeiten und deren Entwicklung weiter vorantreiben. Mit Babacar Wane bekommt der FCA zudem einen Fachmann, der mit seiner Expertise unser Scouting-Team bestens ergänzen wird.“

Die Augsburger gingen als Tabellensiebter in die Länderspielpause. Die Schwaben dürfen bei einer Fortsetzung ihrer Erfolgsserie auf einen Platz im internationalen Geschäft hoffen. Weiter geht es in der Bundesliga am Ostersonntag mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Köln.

© dpa-infocom, dpa:240322-99-432582/2