Janet Jackson kommt nach Deutschland: Konzerte im Oktober

Musikerin Jackson - Janet Jackson steht in einem Presseraum im Microsoft Theater in Los Angeles. - Foto: Richard Shotwell/Invision via AP/dpa/Archivbild

Pop-Star Janet Jackson kommt nach Deutschland. Im Rahmen ihrer Europatournee wird die 57-Jährige im Herbst drei Konzerte in deutschen Arenen geben. Los geht es am 5. Oktober in der Münchner Olympiahalle, es folgen ein Auftritt in Köln am 6. Oktober und einer in Berlin am 8. Oktober. Nach Angaben des Konzertveranstalters LiveNation vom Montag feiert Jackson mit der „Together Again“-Tournee auch ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum.

Mit über 180 Millionen verkauften Tonträgern ist Jackson, die jüngere Schwester des 2009 gestorbenen „King of Pop“ Michael Jackson, nach Veranstalterangaben eine der meistverkauften Künstlerinnen aller Zeiten. Sie hat fünf Grammys gewonnen, zwei Emmys und einen Golden Globe.

Im Jahr 2018 erreichte ihre bislang letzte Single „Made for Now“ mit Daddy Yankee, die von ihrem eigenen Label Rhythm Nation Records veröffentlicht wurde, Platz eins der Dance-Club-Song-Charts. 2019 wurde sie in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

