Industriearbeiter in Schweinfurt gehen auf die Straße

Die deutsche Wirtschaft steckt in einer Konjunkturflaute. Das Zukunftsthema E-Mobilität treibt besonders die Autobauer um. Der Verlust von Jobs steht im Raum.

Die Furcht vor Stellenabbau bei Automobilzulieferern geht in Schweinfurt um - und so ruft die IG Metall zu einem Aktionstag in der fränkischen Industriestadt auf. An diesem Donnerstag sollen tausende Beschäftigte aus der Region Schweinfurt-Main-Rhön in mehreren Demozügen durch die Stadt zum Marktplatz ziehen. Unter dem Motto „SOS Kugellagerstadt - Zukunft für Industriearbeit in Schweinfurt“ soll auf die kritische Situation für die Industriearbeit und den möglichen Verlust von tausenden Arbeitsplätze hingewiesen werden.

Geplant seien Reden von Schweinfurts Oberbürgermeister Sebastian Remelé (CSU), IG-Metall-Vertretern und örtlichen Betriebsratsmitgliedern von Firmen wie ZF, SKF, Schaeffler und Bosch Rexroth (10.30 Uhr). In Schweinfurt arbeiten laut Gewerkschaft knapp 27 000 Menschen im produzierenden Gewerbe, viele Arbeitnehmer pendeln aus umliegenden Landkreisen in die unterfränkische Stadt ein, die rund 54 000 Einwohner zählt.

Die Wirtschaft in Deutschland ist angeschlagen, die Auftragslage teils schlecht. Wirtschaftsverbände fordern etwa international konkurrenzfähige Strompreise, schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren, Entbürokratisierung und eine Steuerreform.

Der Autozulieferer ZF mit Sitz in Friedrichshafen hat hohe Schulden. Um wettbewerbsfähiger zu werden und die Transformation zur E-Mobilität besser zu bewältigen, will der Konzern Kosten senken - die IG Metall befürchtet, dass dies bis zu 2000 Arbeitsplätze in Schweinfurt kosten könnte. Hier arbeiten knapp 10 000 Menschen für ZF, die unter anderem Elektromotoren für die Autoindustrie herstellen.

Bei SKF ist die Lage nach Gewerkschaftseinschätzung am Standort Schweinfurt angespannt. In den vergangenen 18 Monaten seien 500 Arbeitsplätze sozialverträglich abgebaut worden.

Der französische Automobilzulieferer Valeo hatte Ende September 2023 angekündigt, sein Elektromotorenwerk in Bad Neustadt an der Saale (Landkreises Rhön-Grabfeld) zu schließen. Das Unternehmen begründete dies mit einem Auftragseinbruch. Von den rund 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern soll die Forschungs- und Entwicklungsabteilung mit 200 Mitarbeitern erhalten bleiben.

