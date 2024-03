Oberpfälzer räumt beim Eurojackpot ab - und merkt es erst Wochen später

Über zwei Millionen Euro hat ein Oberpfälzer Handwerker beim Eurojackpot gewonnen. Bemerkt hat er das aber erst Wochen später, wie Lotto Bayern nun berichtet.









Den Gewinn der 2. Klasse hat der Mann nämlich bereits Anfang Januar geknackt. „Ich habe erst Wochen später beim Abgleich der Zahlen am Computer von dem Gewinn erfahren und kann es immer noch nicht glauben“, so der Glückspilz, der nur hin und wieder einen Spielschein ausfüllt. „Ich bin kein Dauerspieler“, erzählt der Familienvater, „meist probiere ich mein Glück, wenn der Jackpot hoch ist – ganz ohne Zahlensystem oder Glückszahlen.“



So war es auch bei diesem Schein. „Ich war etwas in Eile und habe den vorherigen Spielschein einfach noch einmal gespielt,“ so der Gewinner. Und genau das brachte ihm 2.388.351,90 Euro ein. Was er mit dem Gewinn genau macht, das weiß der Handwerker noch nicht. „Besondere Wünsche habe ich keine. Das meiste werde ich wohl - hoffentlich gewinnbringend – anlegen“, erklärt er. Etwas könnte auch in die Sanierung seiner Immobilie fließen. Denn bei einem Eigenheim gibt es ja immer was tun.

− els