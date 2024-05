Ein Hund hat in München ein Kleinkind angegriffen und am Kopf verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erlitt der ein Jahr alte Junge bei der Attacke am Samstag in einer Grünanlage eine vier bis fünf Zentimeter lange Wunde am Kopf. Der Bub, der sich dort mit seinen Eltern aufhielt, musste demnach zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen die 29 Jahre alte Halterin des Tieres werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

