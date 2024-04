Mit einem Hubschrauber hat die Polizei nach zwei S-Bahn-Surfern in München gefahndet. Wie ein Bundespolizeisprecher am Montag sagte, hatten Zeugen die zwei Menschen bereits am Gründonnerstag auf einer fahrenden S-Bahn gemeldet. Für die anschließende - zunächst erfolglose - Fahndung war ein Teil der Bahnstrecke für eine knappe halbe Stunde gesperrt worden. Solche Aktionen seien lebensgefährlich, warnt die Bundespolizei.

© dpa-infocom, dpa:240401-99-527179/2