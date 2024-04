Söder postet Video von „Mega-Osterei“ mit seinem Gesicht

Zu Weihnachten zeigte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sich im Kitsch-Pullover - zu Ostern legte er nochmal eins drauf.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat am Osterwochenende mit einem skurrilen Video von sich reden gemacht. In einer 35-sekündigen Sequenz, die er am Sonntag auf Instagram und X (früher Twitter) veröffentlichte, pries er ein überdimensionales Schokoladen-Osterei an, das sein eigenes Gesicht trug.

„Hi, es ist Ostern. Ich habe zu Ostern keinen Pullover gefunden, aber dafür ein Super-Osterei, ein Mega-Osterei aus Schokolade. Es duftet herrlich“, sagte der CSU-Chef, der sich zu Weihnachten gerne im Rentier-Pullover zeigt. Während er das sagte, hoppelte ein animierter weißer Hase durchs Bild.

„Was ganz besonders erfolgreich ist: Es hat eine ganz interessante Bemalung bekommen“, sagte Söder, drehte das Ei um und zeigte, dass er selbst darauf im Porträt zu sehen ist, mit dem Schriftzug „Frohe Ostern“ darunter.

„Wenn es euch gefällt und wenn ihr's interessant findet, dann kommentiert es doch und unter den Kommentaren verlosen wir das. Das ist dann auch noch in ein paar Tagen mega frisch und jeder, der es mag, kann es bekommen. Schöne Ostern und - mein Super-Osterei“, sagte er und erntete damit bis zum Morgen des Ostermontags allein auf Instagram mehr als 3000 Kommentare - einige davon recht ungläubig. „Warum tust du sowas Markus?“, schrieb jemand. Der Komiker und „heute-show“-Reporter Fabian Köster kommentierte: „Ich würde es gerne haben, aber mein Körper wehrt sich „ich hätte gern das Ei vom Söder“ zu schreiben.“

Es handle sich tatsächlich um eine Verlosungsaktion, sagte ein CSU-Sprecher am Sonntag auf Anfrage, und nicht etwa um einen Aprilscherz. „Wünsche allen ein frohes Osterfest. Habe ja versprochen, dass es eine besondere Überraschung gibt - hoffe sie ist gelungen“, schrieb Söder unter den Post. Der „Bild“-Zeitung sagte er: „Sehr schön, dass das Video so viel positive Resonanz im Netz hat.“

