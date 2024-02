Hochwassergefahr? Hier finden Sie die aktuellen Pegelstände in Bayern

Anhaltender Niederschlag und/oder Tauwetter führen manchmal schneller und stärker als erwartet zu Hochwasser. Da ist es gut, die Wasserstände an den Flüssen im Augen zu behalten. Mit unserer interaktiven Karte der aktuellen Pegel ist das ganz einfach. Die Karten finden Sie am Ende des Artikels.







Die schrecklichen Bilder vom katastrophalen Hochwasser 2013, als weite Teile Niederbayerns in den Wassermassen von Donau, Isar und Inn verschwunden waren, sind bei vielen noch präsent. Besonders stark betroffen war damals der Landkreis Deggendorf.



Mittlerweile hat sich aber viel getan in Sachen Hochwasserschutz. Dämme wurden erhöht und befestigt, Flutpolder und Ausgleichsflächen geschaffen. Eine hundertprozentige Sicherheit vor einem Hochwasser kann das aber nicht geben.



Darum ist es immer gut, bei entsprechender Witterung mit lang anhaltenden Niederschlägen die Pegelstände der Bäche und Flüsse im Auge zu behalten. Denn dass auch vergleichsweise kleine Flüsse eine massive Katastrophe verursachen können, hat die Flut im reinland-pfälzischen Ahrtal bewiesen. Im Juli 2021 kamen dort mindestens 135 Menschen ums Leben.



Wie die aktuelle Lage an den Bächen und Flüssen in Bayern ist, sehen Sie in dieser Karten (zoombar):











Die Meldestufen bei Hochwasser





Es gibt vier Meldestufen bei Hochwasser.





Meldestufe 1: Stellenweise kommt es an Gewässern zu kleineren Ausuferungen.

Stellenweise kommt es an Gewässern zu kleineren Ausuferungen. Meldestufe 2: Land- und forstwirtschaftliche Flächen werden überflutet; es kann zu leichten Verkehrsbehinderungen kommen.

Land- und forstwirtschaftliche Flächen werden überflutet; es kann zu leichten Verkehrsbehinderungen kommen. Meldestufe 3: Einzelne Grundstücke werden überflutet, in Keller kann Wasser eindringen. Überörtliche Straßen können gesperrt werden, vereinzelt kann es zu gezielten Schutzeinsätzen an den Dämmen kommen.

Einzelne Grundstücke werden überflutet, in Keller kann Wasser eindringen. Überörtliche Straßen können gesperrt werden, vereinzelt kann es zu gezielten Schutzeinsätzen an den Dämmen kommen. Meldestufe 4: Bebaute Gebiete werden in größerem Umfang überflutet, der Einsatz von Wasser- und Dammwehr ist zwingend erforderlich.







− lai