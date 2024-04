Haftbefehl wegen versuchten Tötungsdelikten durch Stiche

Wegen des Verdachts auf zwei versuchte Tötungsdelikte in Regensburg ist gegen einen Mann Untersuchungshaftbefehl erlassen worden. Dem 19-Jährigen wird vorgeworfen, vergangenen Sonntag zwei junge Männer mit Stichen schwer verletzt zu haben, so die Polizei am Freitag.

Die beiden Verletzten sowie ein weiterer Mann mit Stich- und Schnittverletzungen waren demnach außer Lebensgefahr. Zur Tatwaffe konnte die Polizei am Freitag nichts sagen. Auch wer den dritten Mann verletzte, ist unklar.

Zwei rivalisierende Gruppen von jeweils circa zehn Menschen sollen aus unbekanntem Grund in Streit geraten sein. Die gerufene Polizei fand die drei Verletzten und nahm sechs Tatverdächtige im Alter von 17 bis 22 Jahren vorläufig fest. Am Mittwoch erging dann Haftbefehl gegen den 19-Jährigen.

© dpa-infocom, dpa:240419-99-738026/3