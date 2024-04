Archäologen entdecken frühmittelalterlichen Friedhof

Bei Grabungen auf dem Gelände eines neuen Baugebietes in Niederbayern sind Archäologen auf einen frühmittelalterlichen Friedhof gestoßen. Der Fund in Bayerbach bei Ergoldsbach (Landkreis Landshut) stamme aus dem 7. und frühen 8. Jahrhundert, der Zeit der ersten urkundlichen Erwähnung der Gemeinde, teilte das Landesamt für Denkmalpflege am Freitag mit. Die Arbeiten fanden zwischen Sommer 2022 und Frühjahr 2023 statt, nun liegen die Ergebnisse vor.

Die Archäologen entdeckten demnach ein Grab eines 50- bis 60-jährigen Mannes, der anhand seiner Grabbeigaben als berittener Krieger und wohlhabender Edelmann eingestuft werde. Seinen Stand habe der Mann durch glänzende Accessoires wie ein mit Goldfäden durchwirktes Stirnband zum Ausdruck gebracht. In seine aus Eisen hergestellten Sporen, die Riemenzunge seines Gürtels und die Gürtelschnalle waren goldglänzende Messingstreifen eingelegt. Die zahlreichen Nieten der ledernen Schwertscheide waren mit Silberfolie überzogen.

