Großeinsatz: Brand in 5-Sterne-Wellnesshotel Birkenhof – Rund 60 Gäste evakuiert

Als die etwa 60 Gäste des „Der Birkenhof SPA & Genuss Resort“ Sonntagmittag in der Turmstube schlemmerten und im großzügigen Wellnessbereich des 5-Sterne-Wellness-Hotels in Hofenstetten bei Neunburg vorm Wald (Landkreis Schwandorf) entspannten, ertönte plötzlich der Feueralarm.









Wenige Augenblicke später standen die Gäste, darunter viele im Bademantel, vor dem Hotel und konnten einen Großeinsatz der Feuerwehr beobachten. Wie Kreisbrandrat Christian Denleitner der Mediengruppe Bayern berichtet, war von der Integrierten Leitstelle Amberg gegen 12.45 Uhr ein Großalarm zu einem Kellerbrand ausgelöst worden. Zunächst wurde laut Denleitner davon ausgegangen, dass sich Personen in Gefahr befinden. Das stellte sich vor Ort glücklicherweise nicht so dar.



Die Einsatzkräfte konnten einen Brand in einem Kellerraum feststellen. Dort war ein Trockner in Brand geraten. „Wir haben unter Atemschutz einen Löschangriff im Keller vorgenommen“, berichtet Denleitner. „Wir konnten den Brand schnell lokalisieren und ablöschen.“





Für die Gäste bestand keine Gefahr





So schnell der Brand gelöscht war, so zeitintensiv waren die „Entrauchung und Belüftung des Gebäudes“. Währenddessen wurden die Gäste von der Hotelleitung freilich nicht vergessen. Im Freien wurde ihnen ein Gläschen Prosecco Ponte serviert.



Für die Gäste bestand keine Gefahr. Gegen 14.15 Uhr sind noch immer Einsatzkräfte vor Ort. Neben der Feuerwehr waren auch Polizei und Rettungsdienst im Einsatz.



Auch Zwei-Sterne-Koch Sebastian Obendorfer spricht von einem Brand eines Trockners im Keller. Laut Obendorfer mussten etwa 60 Hotelgäste evakuiert werden. Hoteldirektor Holger Steck berichtet der Mediengruppe Bayern, dass ein Mitarbeiter des Hauses zunächst einen schmorigen Geruch wahrgenommen hatte. Der Hausmeister stellte schließlich den Brand fest, die Evakuierung wurde sofort eingeleitet. Sie hat vorbildlich funktioniert, sagt Steck. „Das Aufgebot ist natürlich extrem, aber die Vorsicht und die Sicherheit der Gäste geht vor.“

− vr