Zahlreiche Einsatzkräfte eilten am Donnerstagnachmittag in die Hans-Böckler-Straße in Maxhütte-Haidhof. Foto: Otto Rappl

Ausnahmezustand in Maxhütte-Haidhof (Landkreis Schwandorf) am Donnerstagnachmittag: Gegen 14.30 Uhr eilten zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und des Rettungsdienstes zu einem Großbrand im Gewerbegebiet Birkenzell in Maxhütte-Haidhof. Das Firmengebäude des Entsorgungsunternehmens Alku steht in Flammen, die Polizei warnt vor giftigen Dämpfen. Über alle Entwicklungen halten wir Sie hier im Liveticker auf dem Laufenden: