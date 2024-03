Griff in die Spendenbox: Mann (40) will in Nürnberg Pfandflaschen stibitzen und bleibt stecken

Es war ein Griff in die Tonne für einen 40 Jahre alten Mann aus Nürnberg. Er wollte aus einer Spendenbox am Hauptbahnhof Pfandflaschen stibitzen und blieb stecken.









Der Mann war am Mittwoch am Nürnberger Hauptbahnhof unterwegs und versuchte, seine Haushaltskasse etwas aufzubessern. Zunächst sammelte er laut Polizei achtlos weggeworfen Pfandflaschen. Doch das war dem 40-Jährigen offenbar nicht genug. Er wollte auch die Flaschen aus einer Spendenbox mitnehmen.





Nürnberger Berufsfeuerwehr flext Spendenbox auf





Das war keine gute Idee. Als der Mann durch das Fenster der Spendenbox griff, blieb der Arm des Mannes stecken. Aus eigener Kraft konnte der 40-Jährige seinen Arm nicht mehr aus der Box ziehen, er war gefangen.



Mitarbeiter der Deutschen Bahn fanden den Mann in seiner misslichen Lage und verständigten die Bundespolizei. Der Arm des Mannes hatte sich laut Polizei derart in der Spendenbox verfangen, dass die Nürnberger Berufsfeuerwehr alarmiert werden musste. Die Feuerwehr flexte schließlich die Spendenbox auf und befreite so den Pfandsammler.



Wie die Polizei in ihrem Bericht weiter schreibt, zog sich der 40-Jährige, der keinen festen Wohnsitz hat, Quetschungen am Arm zu. Er musste zur Behandlung ins Nürnberger Südklinikum gebracht werden.



Die Spendenbox wurde bei der Rettungsaktion zerstört. Wie hoch der entstandene Schaden ist, war laut Polizei zunächst nicht bekannt.

− bli