Gillamoos-Erklärer Alois interviewte die Dirndlköniginnen. Foto: Senger

Gillamoossonntag in Abensberg und eine große Überraschung bei Gillamoos-TV: Alois ist wieder da! Mit ihm auf der Couch sind heute die Dirndlköniginnen und auch die Kandidatinnen der Wahl gaben sich die Ehre.



Die Moderatoren Lisa Lattner und Benjamin Neumaier sind fünf Tage am Gillamoos vor Ort, berichten direkt aus dem Biergarten des Hofbräu-Festzelts von Festwirt Reinhard Gschrey über die Geschehnisse am Traditions-Jahrmarkt.