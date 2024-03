Gewinnen Sie einen Trip voller Action und Abenteuer im Tiroler Ötztal

Abenteurer und Outdoor-Fans aufgepasst: Im Tiroler Ötztal erleben Sie jede Menge Adrenalin, Sport und Action im Outdoor-Freizeitpark „AREA 47“ in Österreich.



Höchster Berg Nordtirols, größtes Gletschergebiet der Ostalpen, mächtigster Wasserfall des Landes und das höchste bewohnte Kirchdorf Österreichs – das Ötztal in Tirol geizt nicht mit Superlativen. Da passt es gut, dass die „AREA 47“ in Haiming der ultimative Abenteuer-Spielplatz für Erwachsene ist.





Die „AREA 47“, die ihren Namen der Lage auf dem 47. Breitengrad verdankt, befindet sich am Eingang des Ötztals, inmitten der herrlichen Bergwelt Tirols. Mit einer Größe von 9,5 Hektar bietet Österreichs größter Outdoor-Freizeitpark eine unglaubliche Fülle an aufregenden Angeboten: So locken Rafting, Canyoning und die „Wake AREA“ aufs und ins Wasser, beim Caving sind Höhlenforscher gefragt und bei Bungee Jumping, Valley Swing und Flying Fox sollte man schwindelfrei sein. Zudem finden Mountainbiker sowohl im Sommer in den Bergen als auch im Winter mit dem neuen, ganzjährig geöffneten Indoor-Bikepark perfekte Bedingungen vor.



Allein die 20.000 Quadratmeter große „Water AREA“ ist eine eigene Action-Welt für sich: Auf der 17 Meter hohen Rutsche „Slip’n’Slide“ geht es mit bis zu 50 km/h hinab, beim Cannonball wird man zur menschlichen Kanonenkugel und beim Blobbing lässt man sich von einem gigantischen Luftkissen ins Wasser katapultieren.



Um das riesige Angebot einmal so richtig durchzutesten, empfiehlt sich ein „Long Weekend Getaway“ an einem verlängerten Mai-Wochenende. Dann lässt sich eine perfekte Mischung aus Adrenalin, Spaß und Entspannung erleben: Unter anderem mit Rafting, einer E-Mountainbike-Tour, Klettern im Hochseilgarten und einem Besuch der Aqua Dome Therme Längenfeld. Unter allen verlängerten Wochenendbuchungen wird eine brandneue Actionkamera „GoPro Hero 12“ verlost. Fürs leibliche Wohl sorgen das River Haus Bar & Grill, das Lakeside Restaurant, das Wake Café und die Beach Bar.

